Wie was dit decennium de grootste sportpersoonlijkheid?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar.

Novak Djokovic

Het mannentennis wordt al jaren gedomineerd door Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Maar van deze drie characters was laatstgenoemde het afgelopen decennium zonder twijfel de beste. De Serviër won 15 Grand Slam-titels, meer dan wie ook.

Volledig scherm Novak Djokovic. © EPA

Enquete Poll Wie waren dit decennium de grootste sportpersoonlijkheden? Novak Djokovic

Simone Biles

Lewis Hamilton

Cristiano Ronaldo

Megan Rapinoe

Usain Bolt

Serena Williams

LeBron James

Peter Sagan

Simone Biles

Klein van stuk (1,42 meter), groots in daden. De Amerikaanse turnster Biles werd in 2013 voor het eerst wereldkampioen. Won sindsdien zo’n beetje alles wat er te winnen viel. Onder meer vier keer goud op de Spelen van Rio in 2016 en vijf keer goud op het WK in Stuttgart dit jaar.

Volledig scherm Simone Biles. © BSR Agency

Lewis Hamilton

Het boegbeeld van de Formule 1. Hamilton veroverde zes keer de wereldtitel, waarvan vijf in dit decennium. Laat zich ook buiten zijn racewagen steeds meer gelden, als stijlicoon maar ook als wereldverbeteraar.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AP

Cristiano Ronaldo

Messi of Ronaldo? Wie was de afgelopen tien jaar de beste? Van de twee beste voetballers ter wereld was De Portugees in elk geval het meest uitgesproken. Het meest ijdel ook. Won dit decennium onder meer vier keer de Champions League en werd met zijn land Europees kampioen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Megan Rapinoe

De Amerikaanse voetbalster is niet alleen op het veld, maar vooral ook daarbuiten een opvallende verschijning. Rapinoe, olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen met Team USA, nam dit jaar openlijk stelling tegen president Trump. Zo weigerde ze om na de gewonnen WK-finale tegen Nederland om voor de gebruikelijke hulding naar het Witte Huis te gaan. Het hele team bleef vervolgens thuis.

Volledig scherm Megan Rapinoe. © REUTERS

Usain Bolt

De snelste mens ooit. Bolt groeide dit decennium uit tot dé superster van de atletiek. De kleurrijke Jamaicaan, wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, liep het afgelopen decennium alles en iedereen naar huis. Deed na zijn loopbaan een vergeefse poging om profvoetballer te worden.

Volledig scherm Usain Bolt. © BSR Agency

Serena Williams

In het vrouwentennis zette de altijd nadrukkelijk aanwezige Williams – in haar loopbaan goed voor 23 Grand Slam-titels - ook het afgelopen decennium de toon. En niet alleen vanwege haar opvallende outfits waarmee ze het aanzien van de sport veranderde. Voorvechter van gelijke rechten en sinds twee jaar ook moeder. Dat laatste weerhoudt haar er niet van om verder te jagen op het record van Margaret Court, die 24 Grand Slam-titels won.

Volledig scherm Serena Williams. © REUTERS

LeBron James

NBA-kampioen in 2012 en 2013 met de Miami Heat en in 2016 met Cleveland Cavaliers, dat hem vorig jaar met lede ogen zag vertrekken naar de Los Angeles Lakers. De bijna 35-jarige Amerikaan wordt door velen gezien als de beste basketballer ooit.

Volledig scherm LeBron James. © REUTERS

Peter Sagan

Rockster op de racefiets. Alleskunner Sagan is zonder twijfel de meest kleurrijke wielrenner en misschien ook wel gewoon de beste van allemaal. Werd in de afgelopen tien jaar onder meer drie keer wereldkampioen en won in de Tour de France zeven keer de groene trui.

Volledig scherm Peter Sagan. © EPA

Lindsey Vonn

De blessurelijst van Lindsey Vonn is bijna net zo groot als haar erelijst. Het maakt de cv van de dit jaar gestopte skister des te imponerend. Aan karakter geen gebrek bij de Amerikaanse, die steeds weer terugkwam.

Volledig scherm Lindsey Vonn. © EPA