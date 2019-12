Wie was dit decennium dé sportvrouw van Nederland?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar. Vandaag: Wie was de beste (individuele) vrouwelijke sporter van Nederland?

Ireen Wüst

Schreef op de Spelen in 2018 geschiedenis toen ze goud won op de 1500 meter. Daarmee werd ze de eerste schaatsster met tien olympische medailles. Wüst sloot in Pyeongchang af met zilver op de ploegenachtervolging. Met elf medailles (vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer brons) is ze de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit.

Sifan Hassan

De geboren Ethiopische, die sinds 2013 ook de Nederlandse nationaliteit heeft, verbaasde op de WK atletiek dit jaar in Doha vriend en vijand door zowel op de 10 kilometer als op de 1500 meter goud te veroveren. Dat was nog nooit vertoond. Een jaar eerder werd Hassan overigens ook Europees kampioen op de 5000 meter. Daarnaast is ze wereldrecordhoudster op de Engelse mijl en de 5000 meter.

Dafne Schippers

Bij het begin van dit decennium was ze nog zevenkampster, derde op het WK van 2013 zelfs. Maar Schippers koos uiteindelijk voor het sprinten. Geen slechte keuze, want zowel in 2015 als 2017 werd ze wereldkampioen op de 200 meter. Tussen die twee titels door veroverde ze op haar favoriete afstand zilver op de Olympische Spelen van 2016.

Sanne Wevers

Wat Epke Zonderland in 2012 als eerste Nederlandse man lukte - olympisch goud winnen op een individueel turnonderdeel - deed Sanne Wevers vier jaar later bij de vrouwen. In Rio was de ze beste op de balk, een unieke prestatie waarmee ze historie schreef. Werd twee jaar later ook nog Europees kampioen.

Ranomi Kromowidjojo

Net als Schippers tweevoudig Nederlands Sportvrouw van het Jaar in dit decennium. Voor Kromowidjojo was die eer weggelegd in 2011 en 2012. Won goud op de 50 en 100 meter vrije slag bij Olympische Spelen van Londen in 2012. Een jaar later won ze ook op het WK in Barcelona goud op de 50 meter. Haar meest recente succes boekte ze in 2018 met drie gouden medailles op de WK kortebaan in China.

Marianne Vos

De Brabantse alleskunner op de fiets was al een groot kampioen toen het decennium nog moest beginnen. De concurrentie werd er de afgelopen tien jaar niet minder op, maar Vos - winnaar van olympisch goud op de weg in 2012 - was in staat om nog een tandje bij te schakelen. Zo werd ze dit jaar op haar 32ste de eerste renster die zowel de wereldbeker bij het veldrijden al de World Tour op de weg won.

Anna van der Breggen

De natuurlijk opvolgster van Vos? Tussen 2015 en 2018 werd Van der Breggen in elk geval vier gekozen tot Wielrenster van het Jaar, een titel die daarvoor negen (!) keer op rij was gewonnen door Vos. De Zwolse won zo’n beetje alles wat er te winnen viel. Werd onder meer olympisch (2016) en wereldkampioen (2018).

Suzanne Schulting

Zorgde op Winterspelen in Pyeongchang in 2018 voor een sensatie door als eerste Nederlandse een gouden medaille te winnen bij het shorttrack. Schulting was de beste op de 1000 meter en nam ook nog een bronzen plak mee naar huis op de 3000 meter aflossing (samen met Yara van Kerkhof, Jorien ter Mors en Lara van Ruijven). Dit jaar werd ze in Sofia wereldkampioen en pakte ze in Dordrecht de Europese titel.

Kiki Bertens

Groeide dit decennium uit tot een wereldtopper in een wereldsport. Bertens, in mei van dit jaar de nummer vier en momenteel de nummer negen van de wereld, liet zien dat ze zich kon meten met de allerbesten. Won negen WTA-toernooien, bereikt de halve finale op van Roland Garros (2016) en de kwartfinale op Wimbledon (2018).

Marit Bouwmeester

De Friese zeilster heeft een prijzenkast waar je u tegen zegt. Veroverde zilver (2012) en goud (2016) op de Olympische Spelen. Werd daarnaast drie keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen in haar Laser. Bouwmeester werd in 2017 uitgeroepen tot de beste zeilster van de wereld.

