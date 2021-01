Wielerbond hoopt deze winter alsnog op NK's veldrijden

Hammon schrijft NBA-geschiede­nis: eerste vrouwelij­ke coach ooit ziet LeBron James mijlpaal pakken

31 december Becky Hammon heeft geschiedenis geschreven in de NBA. De assistent van de San Antonio Spurs nam het stokje over van coach Gregg Popovich, die werd weggestuurd na commentaar op de leiding. Hammon werd zodoende de eerste vrouwelijke coach ooit in de hoogste basketbalcompetitie.