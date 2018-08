Wild verovert eerste Nederlandse goud in Glasgow

Wild hield op de streep een paar centimeter over op de aanstormende Britse Emily Kay. Het brons was voor de Belgische Jolien D'hoore. In Glasgow worden in zes sporttakken Europese kampioenschappen gehouden met onder meer ook zwemmen en turnen.

Wild was verantwoordelijk voor de eerste medaille voor Nederland. Ze maakte haar favorietenstatus waar. ,,Het verloop van de wedstrijd was in mijn voordeel. Een Tsjechische ging er vandoor en het peloton bleef haar in het vizier houden en hield het tempo hoog. Ik ben erbij gebaat dat het in een pelotonsprint eindigt'', vertelde ze.

De afgelopen twee EK's was ze respectievelijk goed voor vijf en drie medailles. Op de WK in Apeldoorn pakte ze eerder dit jaar drie keer goud en een keer zilver. Maar die toernooien, zeker de EK's, vielen niet midden in het wegseizoen. Afgelopen zaterdag won ze nog op de weg de RideLondon Classic. ,,Ik ben ook niet optimaal voorbereid hier. Het is anders dan de WK, dat was een hoofddoel.'' Maar Wild wil altijd fietsen. Het is dat het programma het niet toelaat, anders was ze zondag ook nog in de wegrace in Glasgow gestart. ,,Maar dan is het omnium. Dat gaat voor, ook met het oog op de Spelen.''