Windsurfen wordt windfoilen op Olympische Spelen 2024

Luiten herstelt zich voorzich­tig in China

9:16 Joost Luiten heeft zich enigszins hersteld van zijn matige tweede ronde op de HSBC Champions in China. De Rotterdammer kwam in Shanghai tot een ronde van 72 slagen, het baangemiddelde. Gisteren had hij twee slagen meer nodig gehad, waarmee hij na een redelijke eerste dag (70) wegzakte in het klassement. Luiten klom nu van de 50ste naar de 44ste plaats.