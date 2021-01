Wit-Rusland is organisatie WK ijshockey kwijt

Wit-Rusland is de organisatie van het WK ijshockey kwijt. De internationale ijshockeyfederatie IIHF heeft dat besluit genomen onder internationale druk. Volgens de bond is het niet veilig genoeg in het land.

Wit-Rusland was samen met Letland aangewezen als gastland voor het WK, dat staat gepland van 21 mei tot en met 6 juni. Vanwege de politieke onrust in het land was er veel verzet tegen het houden van de eindronde in Wit-Rusland, met Minsk als speelstad.

President Alexandr Loekasjenko laat sinds een betwiste overwinning bij de verkiezingen op 9 augustus vreedzame protesten van de bevolking vaak met harde hand neerslaan. Onder anderen 44 leden van het Europees Parlement ondertekenden onlangs een brief waarin de IIHF werd opgeroepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen.

Afgelopen week nam de druk om het toernooi te verplaatsen nog meer toe, nadat het Tsjechische autobedrijf Skoda had bekendgemaakt zich terug te trekken als hoofdsponsor als het toernooi in Wit-Rusland zou blijven.

,,Het is betreurenswaardig dat we het duo-bid Minsk-Riga moeten intrekken”, zei IIHF-voorzitter René Fasel. ,,We hebben getracht te promoten dat het WK zou kunnen worden gebruikt als een middel ter verzoening en om de sociale en politieke zaken in Wit-Rusland tot rust te brengen en een positieve blik vooruit te vinden.”

De ijshockeyfederatie benadrukt nog eens dat het WK niet gebruikt dient te worden voor politieke promotie door enige partij. De IIHF erkent dat het niet passend is om Minsk als gastheer te laten fungeren als er grotere zaken spelen en de veiligheid van de teams, toeschouwers en officials van het toernooi in het geding is.

Binnen een week zal de ijshockeyfederatie beslissen waar het WK gehouden wordt. Het uitvoerend bestuur komt op 25 en 26 januari bijeen en kijkt dan of het WK alleen in de hoofdstad van Letland, Riga, zal worden gehouden of dat er gedeeltelijk uitgeweken wordt naar bijvoorbeeld Denemarken of Slowakije.