WK atletiek vandaag | Femke Bol vanavond in actie op de 400 meter horden

Bol liet zondag weten dat ze alleen wat beurse plekken heeft overgehouden aan haar val in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette en zonder fysieke problemen kan starten in de series.

N’ketia Seedo komt in actie in de halve finales van de 100 meter. Ze plaatste zich door in de series een persoonlijk record van 11,11 seconden te lopen. Een finaleplaats is wellicht nog te hoog gegrepen voor de 20-jarige Utrechtse, want ze neemt het op tegen wereldsterren als Shelly-Ann Fraser-Pryce, Sha’Carri Richardson en Shericka Jackson. De finale van de 100 meter vormt het sluitstuk van de derde dag van het WK.