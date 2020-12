WK's snowboard en freestyle ski in China gaan niet door

Nieky Holzken maakt langver­wach­te rentree op 11 december in Singapore: ‘Alles voor de overwin­ning’

28 november Februari, oktober of toch november? Het gevecht van Nieky Holzken (36) met Elliot Compton (28) stond al meerdere keren op de planning, maar nu écht definitief: op 11 december keert Holzken in Singapore terug in de ring voor ONE Championship, waar hij onlangs zijn contract nog verlengde.