WK shorttrack in een spookstadion

Door Rik Spekenbrink



Met een dreun eindigde Suzanne Schulting gisteren halverwege de middagtraining in de kussens. Ze moest een te enthousiaste inhaalactie bekopen met een stevige valpartij. De doffe klap galmde door de immense Arena Armeets, waar sowieso ieder geluidje op de tribune was op te vangen, tot de kraken van de schaatsschoenen in de bochten aan toe.



Het belangrijkste shorttracktoernooi van het jaar heeft met Sofia een merkwaardige gastheer. De sport leeft helemaal niet in Bulgarije. Van de ruim 12 duizend stoeltjes zullen er komende dagen naar verwachting een paar honderd bezet zijn, vooral door vrienden en familie van de hoofdrolspelers op het ijs. Voor een treurig beeld wordt gevreesd.



Aan het stadion ligt het niet. Tussen eindeloze rijen grauwe Oostblok-flats en een enkel chique kantoorgebouw valt de enorme hal in positieve zin op. Al is het bij binnenkomst even wennen. De ijsvloer oogt nogal viezig bruin, alsof de Zamboni al een paar maanden kapot is. Het klinkt ook anders als de shorttrackers aanzetten, een beetje alsof ze natuurijs rijden. Dat komt omdat het een tijdelijke ijsbaan is, met een holte onder de vloer. Onder de toplaag zijn grote scheuren te zien. De hal wordt het hele jaar door gebruikt voor sporten, concerten en evenementen. Vorige maand nog speelde tennisser Robin Haase hier een ATP-toernooi.