Smidt verbetert 44 jaar oud Nederlands record, Tjin A-Lim ruim onder limiet Spelen

Nick Smidt heeft bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De atleet uit Assen kwam tot een tijd van 48,36 en was daarmee 8 honderdsten sneller dan Harry Schulting, die in 1979 in Mexico-Stad 48,44 liep.