Woods/Manning vs. Mickelson/Brady is een feit: voor 10 miljoen tegen corona

Het begon met een gerucht, toen een bericht dat er iets in de pijplijn zat, maar nu is het officieel: golflegendes Tiger Woods en Phil Mickelson nemen het op 24 mei opnieuw tegen elkaar op in een showwedstrijd van 18 holes. Zoals de titel (‘The Match: Champions for Charity’) al verraad, gaat het om een liefdadigheidsduel met deze keer een extra sausje: American footballegendes Tom Brady en Peyton Manning doen ook mee.

Brady (42), zesvoudig Super Bowl-winnaar met de New England Patriots die onlangs nog de overstap maakte naar de Tampa Bay Buccaneers, zal een team gaan vormen met Mickelson (49), winnaar van vijf majors. Manning (44), vijf keer uitgeroepen tot waardevolste speler van de NFL, heeft 15-voudig major-winnaar Woods (44) aan zijn zijde. Plaats van handeling is de Medalist Golf Club in Hobe Sound, Florida, waar Woods lid is. Publiek is niet toegestaan, evenals caddies. Ieder zal zijn eigen golfkarretje gebruiken.

Volledig scherm New England Patriots-quarterback Tom Brady (l) en Peyton Manning, zijn rivaal van de Denver Broncos. © AP

De ‘trash talk’ is inmiddels al begonnen met Mickelson die tijdens een videocall even zijn gewonnen trofee van de eerste editie van ‘The Match’ in 2018 wilden showen. Woods reageerde meteen gevat door zich te bedekken met zijn gewonnen groene jasje bij de Masters van vorig jaar. ,,Want ik heb het een beetje koud.’'

Manning kon het op zijn beurt niet laten om te grappen over de ‘inbreker’ Brady, die onlangs per ongeluk een verkeerd huis binnenwandelde in Florida, op zoek naar een van zijn coaches. ,,Het toernooi moest nu wel in Florida worden gehouden. Met een enkelband om kan Tom de staat niet verlaten. Tiger en ik hebben al met de sheriff in Tampa gesproken en hij mag voor één keer ergens anders spelen.’' Wie overigens denkt dat Manning en Brady, twee van de beste quarterbacks ooit, geen balletje kunnen slaan, heeft het mis. Beiden hebben een niet onverdienstelijke handicap van rond de 8.