Woods zegt dat revalidatie bijzonder pijnlijk verloopt

Column Thijs Zonneveld | EK in Minsk is geen incident, de meeste Westerse landen laten zich gijzelen

26 mei Columnist Thijs Zonneveld schrijft over het besluit van de nationale baanwielerploeg om het EK baanwielrennen in Wit-Rusland te laten schieten. ,,Bij de internationale (UCI) en Europese (UEC) wielerbonden zelf was er niemand die het een probleem vond om een sportfeestje ter ere van Alexander Loekasjenko te houden.”