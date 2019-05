Zaak-Semenya: Man? Vrouw? Zeg het maar...

Door Pim Bijl



De man-vrouwdiscussie in de sport is niet nieuw. Denk alleen maar aan Foekje Dillema, die Fanny Blankers-Koen bij vlagen op de sprint versloeg, maar in 1950 uit de atletiek werd geweerd na een ‘medisch onderzoek’. Wél is de discussie door alle kennis die we hebben opgedaan eigenlijk alleen nog maar moeilijker geworden.



,,Vroeger was het simpel‘’, schetst Hidde Haisma, hoogleraar farmaceutische genmodulatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Toen werd gekeken of er een vagina aanwezig was om te bepalen of iemand een vrouw was. Later gingen we kijken of er twee X-chromosomen aanwezig waren in plaats van XY. Maar nu is dit ook niet sluitend meer. Het kan zijn dat bij iemand met twee XX-jes toch een klein stukje Y aanwezig is. En nu kijken we dus ook naar de belangrijkste hormonen die een rol spelen. Dat zijn er veel, met ook allerlei variaties."