Zaalvoetballers behouden ondanks nederlaag tegen wereldkampioen Portugal zicht op kwartfinale EK

In de openingsfase knipperde Nederland met de ogen of er stond al een Portugees voor de neus. De druk was gigantisch en een snelle tegentreffer hing in de lucht. Nederland mocht Manuel Kuijk danken. De doelman hield zijn ploeg met enkele fraaie reddingen op de been. Op onfortuinlijke wijze moest hij de 1-0 incasseren. Zicky Te haalde uit, maar via het been van Oualid Saadouni rolde de bal achter Kuijk.