Zeer succesvol WK atletiek voor Nederland, maar fans moeten zich nog niet rijk rekenen richting Spelen

met video Femke Bol doet het weer! Goud voor Nederland op 4x400 meter estafette dankzij geniale inhaalrace

Zo ongeveer op de plek waar Femke Bol acht dagen eerder was gevallen en het stokje uit haar handen vloog, haalde zij nu Jamaica bij. Zo ging het goud op de 4x 400 meter naar de Nederlandse vrouwen met voor Bol, Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters in de baan. In een nieuw nationaal record bovendien.