Zege Morbidelli in MotoGP, Mir verstevigt leiding in WK

Judoka Jur Spijkers: Vissend door de judoloze maanden

9:37 Eindelijk voelt zwaargewicht Jur Spijkers (23) zich weer een topjudoka. De eerste wedstrijd in coronatijd is de grand slam in Boedapest dit weekend. ,,Heel fijn dat we weer mogen.", zegt Spijkers die zondag in actie komt.