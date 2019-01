Zege nummer 1221 voor coach Popovich

dakar 2019 Eerselse trucker Van Genugten tweede in eerste etappe Dakar: ‘Ik heb genoten in de duinen’

De Eerselse trucker Ton van Genugten is in Peru goed begonnen aan de Dakar Rally. Hij eindigde in zijn Iveco, met zijn teamgenoten Bernard der Kinderen en de Duitser Peter Willemsen, op de tweede plaats. Teamgenoten van Team de Rooy, Federico Villagra en Gerard de Rooy, finishten kort achter hem en werden derde en vierde. ,,Het ging zo lekker. Ik heb genoten in de duinen."