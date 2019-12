Zeges voor Bucks en Lakers in NBA

Toussaint met nationaal record naar EK-finale 100 rug

4 december Kira Toussaint heeft zich op de EK kortebaan in Glasgow met overmacht geplaatst voor de finale van de 100 meter rugslag. Toussaint was in 55,17, een nationaal record, met afstand de snelste in de halve finales. Het oude Nederlands record stond op 55,58.