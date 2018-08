Zeilsters Zegers/Van Veen voorlopig vierde in Aarhus

Het Nederlandse duo eindigde in de eerste race als vijfde en in de tweede als tiende.

De eerste race verliep naar wens, in de tweede hadden Zegers en Van Veen het moeilijk. Zegers: ,,We hebben twee goede resultaten kunnen neerzetten, al ging het de tweede keer wat moeizamer. In de eerste 'upwind' verloren we nogal wat plekken. Het was heel moeilijk om terug te komen, maar we hebben gedaan wat we konden. Daardoor zijn we terug gekomen in de wedstrijd.''

In de Finn staat Nicholas Heiner op de voorlopige elfde plaats.