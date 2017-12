Bekking en zijn bemanning overbrugden de afstand van Kaapstad naar Melbourne in 14 dagen, 11 uur en 36 minuten. ,,Het was een zware etappe'', blikte Bekking terug. ,,We hadden de eerste drie dagen te maken met windkracht tien. Dat vraagt wel wat van de bemanning. Het belangrijkste in dat we de boot heel hebben gehouden.''