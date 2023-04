Zeldzaam: Eliud Kipchoge wint niet de marathon van Boston, Nienke Brinkman ruim onder olympische limiet

De Keniaanse atleet Evans Chebet heeft net als vorig jaar de marathon van Boston op zijn naam geschreven. De 34-jarige marathonloper won de 127ste editie in een tijd van 2.05.54 voor Gabriel Geay uit Tanzania en zijn landgenoot Benson Kipruto. Topfavoriet Eliud Kipchoge eindigde slechts als zesde in 2.09.23. Bij de vrouwen werd Nienke Brinkman vijftiende.

In de slotkilometers bleven alleen Chebet, Kipruto en Geay over, maar die laatste moest de twee Kenianen in de slotfase laten gaan. Chebet beantwoordde eerst een versnelling van Kipruto en nam daarna afstand. Geay passeerde in de eindsprint Kipruto nog.

Voor Chebet is het de derde grote marathon die hij wint. Na zijn zege in Boston vorig jaar was hij afgelopen november de beste in de marathon van New York.

Tweevoudig olympisch kampioen Kipchoge moest vijf atleten uit de kopgroep na zo’n anderhalf uur laten gaan na een versnelling van Geay. De 38-jarige Keniaan, die afgelopen najaar het wereldrecord verbeterde in de marathon van Berlijn, wist in de marathons waarin hij de laatste jaren startte alleen de marathon van Londen in 2020 niet te winnen. Toen werd hij achtste.

Volledig scherm Evans Chebet. © ANP / EPA

Nienke Brinkman

Bij de vrouwen eindigde Nienke Brinkman als vijftiende. De 29-jarige marathonloopster en Nederlands recordhoudster legde de 42,195 kilometer in de Amerikaanse stad af in een tijd van 2.24.58. Brinkman bleef daarmee ruim onder de limiet van 2.26.50 voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024, al worden de tijden in Boston vanwege het vele hoogteverschil niet officieel erkend.

De atlete liet vooraf weten zich niet te richten op de olympische limiet. ,,Ik ben nog niet bezig met Parijs. Gebeurt het, dan is het mooi meegenomen, maar kwalificatie is maandag niet het doel. Ik wil gewoon deze beroemde marathon ervaren en over de finish komen met het gevoel dat ik alles heb gegeven en nergens iets heb laten liggen.”

De overwinning in de marathon van Boston ging naar Hellen Obiri. De 33-jarige Keniaanse voltooide de marathon in 2.21.38. De Ethiopische Amane Beriso werd tweede en Lonah Salpeter uit Kenia derde. Brinkman moest de kopgroep van elf atletes na ongeveer 45 minuten laten gaan. Ze liep lang een halve minuut erachter, maar in het tweede deel van de marathon liep die achterstand verder op. Brinkman zorgde vorig jaar voor een sensatie in de marathon van Rotterdam, waar ze het Nederlands record aanscherpte tot 2.22.51. Afgelopen zomer won ze brons op de marathon bij de EK in München.

Volledig scherm Nienke Brinkman. © AP