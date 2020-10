Zelfs besmetting bij tegenstander kan dames al fataal zijn op EK: ‘Extreme bubbel nodig’

Het is echter niet zo dat de pret voor Röttger al op voorhand bedorven is. Integendeel zelfs. ,,Op dit moment ben ik enorm blij dat we topsport mogen beoefenen en dat het toernooi voorlopig door kan gaan. Er zijn allerlei regels die we moeten accepteren, dat doen we graag. Het spelplezier staat voorop. We zullen moeten omgaan met de huidige situatie, we kunnen er weinig aan veranderen.”



Inmiddels gaan er geluiden op om de organisatie bij het zeer strikte Noorwegen weg te halen. Denemarken tipte de Internationale Handbal Federatie (IHF) al dat het land in staat is om alleen de touwtjes in handen te nemen. Voorlopig zal er echter 'gewoon’ gehandbald worden in de twee Scandinavische landen, het decor voor de strijd om de veertiende editie van het EK.