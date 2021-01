Zelfs Cancellara versus Boonen verbleekt bij titanenstrijd in de modder

OKT Waterpolo­sters grijpen ondanks zege vrijwel zeker naast groeps­winst

21 januari De Nederlandse waterpolosters hebben hun derde groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Triëst met ruime cijfers gewonnen van Frankrijk, maar de zege van 15-6 is vermoedelijk niet genoeg om als groepswinnaar naar de kwartfinales te gaan. Italië moet nog spelen tegen het zwakke Slowakije en zal bij een verwachte overwinning als eerste eindigen in de groep.