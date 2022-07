‘Zenuwachtige’ Lieke Klaver snelt naar WK-finale in Nederlands record: ‘Hoe vet’

Lieke Klaver heeft haar vorm onderstreept met een finaleplaats op de 400 meter in een Nederlands record op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen liep in haar heat van de halve finales naar de tweede plaats in 50,18. Die klassering gaf haar direct toegang tot de eindstrijd op vrijdagnacht (Nederlandse tijd).

Klaver bewees haar vorm ook al in de series door het Nederlands record te verbeteren. Ze klokte toen 50,24 en dook daarmee onder het oude record van 50,37, dat Femke Bol vorig jaar vestigde. In de halve finales snoepte ze er weer wat af. Fiordaliza Cofil uit de Dominicaanse Republiek was net wat sneller in haar race: 50,14.

Klaver liep vrijdag ook al heel sterk in de estafette 4x400 meter gemengd, waarin ze met Bol, Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen zilver veroverde. Haar splittijd was toen 49,32.

Haar 50,18 was uiteindelijk de zesde tijd in de halve finales. Tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo was de snelste met 49,55. ,,Ik ben heel blij dat ik gewoon dat laatste stuk naar de finish door kan bijten”, zei Klaver over haar race. ,,Dat lukt me nu steeds wel en ik snap het niet eigenlijk niet, want in mijn training is niets veranderd.”

Volledig scherm Lieke Klaver (l) wordt tweede achter Fiordaliza Cofil (r). © REUTERS

Ze vermoedde dat het te maken kon hebben met haar mindset. ,,Ik maak me minder druk om wat de atleten doen die nog achter me zitten als we op die finish afstormen. Die rust in mijn hoofd zorgt er kennelijk voor dat ik ze nu achter me laat.”

Klaver gaf wel toe dat ze zenuwachtiger was dan ooit. ,,Ik hoop echt dat dat vrijdag in de finale minder is. Maar aan de andere kant; ik heb met die zenuwen wel mijn beste race ooit gelopen. Hoe vet”, aldus de atlete, die de eerste Nederlandse ooit is in een WK-finale op de 400 meter. ,,Ik hoop dat ik in de finale nog een keer het Nederlands record kan verbeteren.”

Volledig scherm Lieke Klaver © BELGA