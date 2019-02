Zes landen kandidaat voor WK hockey

Maleisië en Spanje willen in juli 2022 het mannentoernooi organiseren. Australië en Nieuw-Zeeland azen op het WK voor de vrouwen, dat dan begin 2023 moet plaatsvinden. Duitsland en India hebben zich voor zowel het WK voor mannen als vrouwen kandidaat gesteld. De Duitsers zouden het toernooi in juli 2022 willen houden, India in januari 2023.

De internationale hockeyfederatie FIH gaat de komenden maanden de plannen van de kandidaten bestuderen. In juni wijst het bestuur beide WK's toe. ,,De FIH is blij dat het zulke sterke 'bids' heeft ontvangen'', zei directeur Thierry Weil. ,,Dit bevestigt hoe interessant onze evenementen zijn. We kijken uit naar twee geweldige WK's.''



De Nederlandse hockeysters prolongeerden afgelopen zomer in Londen hun wereldtitel. De mannen grepen in december op het WK in India net naast het goud. Oranje verloor de finale tegen België via shoot-outs. In 2014 huisvestte Den Haag een dubbel WK, voor de mannen én vrouwen.