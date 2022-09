Zes Nederlandse atleten in finale Diamond League, Femke Bol kansrijk voor hoofdprijs

Bol maakt de meeste kans op de hoofdprijs. De drievoudig Europees kampioene won dit jaar al haar races over 400 meter horden in de Diamond League. Ze won vorig jaar ook de finale. Hassan loopt de 5000 meter, de afstand waarop ze bij de WK in Eugene slechts als zesde eindigde. Ze liep deze zomer in de Diamond League twee wedstrijden over 3000 meter. Op de 5000 meter is ze regerend olympisch kampioene en met 14.22,12 houdster van het Europees record.