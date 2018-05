Zestig duels in acht maanden: 'Het is goed dat ik per dag leef'

Door Lisette van der Geest



Tussen de 55 à 60 wedstrijden. Dat is het totaal wat Lonneke Sloetjes (27) speelde in de afgelopen acht maanden. De volleybalster houdt haar hoofd schuin, denkt nog even over de aan haar gevraagd rekensom na en zegt voordat er een schaterlach klinkt: ,,Ja. Tering.”



,,Het is maar goed dat ik per dag leef, want als je dat in oktober bedenkt dan word je een beetje moedeloos. Het is echt niet verder dan een dag vooruitkijken en tussendoor alle rust pakken die je pakken kunt.”



Begrijp haar goed, ze klaagt niet. Volleybal is haar passie. Ze is succesvol, wil ook uitkomen in het Nederlands team, dan hoort dit erbij. Maar een snelle rekensom leert dat ze gemiddeld zo’n 7,5 keer per maand een wedstrijd speelde. De ene wedstrijd belangrijker dan de ander, maar of ze nou de Champions League-finale wint, of met club Vakifbank strijdt om de landstitel: er gaan vaak zenuwen en mentale belasting aan vooraf. Topsport is nou eenmaal geen kwestie van alleen maar in een zaal staan en hard tegen een bal slaan. Sloetjes streeft bij elke actie naar perfectie. Excelleren wordt lastiger door vermoeidheid.