Zesvoudig MotoGP-kampioen Márquez maakt doodsmak, maar blijft ongedeerd

Márquez crashte tijdens het versnellen bij het uitgaan van een bocht, met een snelheid 180 kilometer per uur De Spanjaard verloor de macht over het stuur, scheerde over het grind en kwam in de boarding terecht. Márquez was duidelijk aangeslagen, maar kon uiteindelijk toch zelf opstaan en werd met een scooter naar de pits gebracht. Zonder grote schade, Márquez zou slechts een kneuzing opgelopen hebben. Normaal gezien start hij vanmiddag gewoon weer in de kwalificaties van de MotoGP van Spanje.