Zeven EK's in elf dagen moet status vergroten

Doel is de ietwat weggezakte status van de Europese kampioenschappen onder meer via uitgebreide tv-verslagen weer omhoog te helpen.



,,Veel van de betrokken omroepen hebben aangekondigd het in hun aanpak te beschouwen als een groot evenement, zoals een Olympische Spelen of WK'', vertelde Svein Arne Hansen, voorzitter van de Europese atletiekbond. De EBU, een samenwerkingsverband van voornamelijk publieke omroepen, heeft de rechten gekocht. ,,Alle EK's samen zullen in de aangesloten landen mogelijk tot 3300 uur tv-uitzendingen opleveren. Ter vergelijking: bij de EK atletiek van 2014 in Zürich was dat 1500 uur.''



Behalve meer media-aandacht moet een bundeling van EK's ook logistieke voordelen opleveren en bovendien een sfeer in een stad creëren die, zo hopen de organisatoren, vergelijkbaar is met de Spelen. ,,Samen met de andere zes Europese bonden zijn we ervan overtuigd dat alle betrokkenen profijt hebben van deze aanpak, meer dan bij het organiseren van EK's op verschillende locaties en andere data'', sprak Gergely Csurkla namens de Europese zwembond LEN. ,,Voordeel is ook dat bijvoorbeeld zwemliefhebbers eens een kijkje gaan nemen bij een andere sport of dat turnfans naar het zwemmen komen kijken.''



Volgens Hansen komen in alle sporten - uitgezonderd golf dat hinder ondervindt van het US PGA Championship - de beste sporters naar de toernooien. ,,De eerste editie is zeer positief ontvangen door de atleten.'' Het evenement moet niet worden verward met de Europese Spelen, die in 2015 voor het eerst werden gehouden in Bakoe. Volgend jaar is daarvan de tweede editie, in Minsk.