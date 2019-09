Zevende plek voor Van der Mark bij tweede race in Portugal

Herlings wint weer: ‘Een jaar met hobbels en nodige dieptepun­ten’

20:11 Jeffrey Herlings houdt de tel goed bij als het gaat om zijn aantal overwinningen. De Brabander won vandaag de Grote Prijs van Turkije in de MXGP. Het was pas zijn eerste zege in dit jaar, maar Herlings kwam door langdurig blessureleed dit jaar amper in actie.