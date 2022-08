Zevenkampster Anouk Vetter moet medaillejacht staken: ‘Vandaag even balen, morgen weer lachen’

Zevenkamp­ster Anouk Vetter wil nog een keer vlammen: ‘Ik was afwijkend, geen trainings­beest’

In het verleden was het lijf van zevenkampster Anouk Vetter (29) fragiel. Ook was er een mentale worsteling. Maar hoe anders is dit seizoen, met WK-zilver, winst in Götzis en vandaag het begin van de EK. ,,Sinds vorige week voelde ik mij weer mezelf.”

17 augustus