Zeventien paarden overleden aan rhinovirus

WK in Vilamoura Zeilsters Berkhout en Zegers vliegen elkaar in de armen, maar zijn toch geen wereldkam­pi­oen

13 maart De Nederlandse zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hebben net naast de wereldtitel gegrepen in de 470-klasse. Zegers en Berkhout kwamen in de medalrace voor de kust van Vilamoura in Portugal als derde over de finish en dachten dat dit genoeg was voor de wereldtitel. De zeilsters vielen elkaar juichend in de armen. Een straf voor het Britse team dat achter hen eindigde, zorgde er echter voor dat Zegers en Berkhout naast het goud grepen.