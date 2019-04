Zeventien zwemmers naar WK in Zuid-Korea

Glenn Coldenhoff wordt ‘heel langzaam’ weer de oude: ‘Het gaat nog niet super, maar ik boek wel progressie’

12:00 Glenn Coldenhoff (28) is na een flinke crash in december nog niet waar hij wil zijn, maar de inwoner van Best wordt wel steeds fitter. Op voor hem vertrouwde grond zette hij de volgende stap in zijn herstel. Bij de Dutch Masters of Motocross eindigde hij in een sterk deelnemersveld uiteindelijk als vierde. ,,Het gaat nog niet super, maar ik boek wel progressie.”