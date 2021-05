Zilver Nederlandse gemengde estafette, Kamminga vijfde op 50m school, finale Kromowidjojo

Slotzwemster Heemskerk tikte in 3.22,26 achter Groot-Brittannië als tweede aan bij de gemengde estafette.

Na Stan Pijnenburg en Jesse Puts maakte Ranomi Kromowidjojo veel terrein goed. Ze zorgde ervoor dat Heemskerk als derde van het startblok kon. In het tweede deel van haar 100 meter dichtte Heemskerk het gat met Italië en de Britten, maar de Britse slotzwemster Freya Anderson tikte in 3.22,07 net iets eerder aan. Het brons was voor Italië in 3.22,64.



,,Toch nog op het podium vandaag”, reageerde Kromowidjojo, die eerder zaterdag op de 100 meter vrije slag met de vierde plaats naast de medailles greep, bij de NOS. ,,Ik had de knop al omgezet voor de halve finale van de 50 meter vlinderslag en moest toen nog een derde keer. Dat deed een beetje pijn, maar het was heel close.” Heemskerk kwam nog heel dicht bij het goud en zwom razendsnel met een splittijd van 51,73. ,,Ik kon jagen en dat vind ik wel lekker”, zei ze. ,,Ik was wel moe, maar zo’n gouden medaille geeft ook heel veel energie.”



De Nederlandse zwemsters hadden eerder op dit EK zilver gepakt op de 4x100 vrije slag. Ook op de gemengde estafette van de 4x100 meter wisselslag veroverde Nederland zilver.

Goud Heemskerk

Heemskerk pakte bij de EK in Boedapest eerder op de dag goud op de 100 meter vrije slag. De 33-jarige zwemster tikte aan in 53,05 en was daarmee een fractie sneller dan Marie Wattel uit Frankrijk en Anna Hopkin uit Groot-Brittannië.



Voor Heemskerk is het de eerste keer dat ze een individuele Europese titel pakt op de langebaan. Bij de EK in 2018 en 2014 greep ze het zilver en in 2016 het brons op de 100 meter vrije slag. Bij de estafettenummers had ze op dit EK al indruk gemaakt met scherpe splittijden in haar races over 100 meter.



Heemskerk keerde halverwege als eerste, voor de Tsjechische Barbora Seemanova en hield haar marge daarna overtuigend vast. Wattel tikte aan in 53,32 en Hopkin was met 53,43 een honderdste van een seconde sneller dan Kromowidjojo.



Heemskerk won al diverse keren goud in de estafettes op de 4x100 meter vrije slag op de EK’s van 2008 en 2016, de Olympische Spelen van 2008 in Peking en de WK’s van 2009 en 2011. Individueel won ze eerder alleen titels op de korte baan.

Volledig scherm Femke Heemskerk. © AFP

Kamminga vijfde

Arno Kamminga is als vijfde geëindigd op de 50 meter schoolslag. Het goud ging naar de Brit Adam Peaty, die met 26,21 zijn titel prolongeerde. Kamminga kwam tot 27,13 en was daarmee ook ruim langzamer dan de Wit-Rus Ilja Sjimanovitsj en de Italiaan Nicolo Martinenghi, die respectievelijk zilver en brons pakten.



Kamminga had zich op de niet-olympische 50 school met dezelfde tijd van 27,13 als zesde voor de finale geplaatst. De schoolslagspecialist uit Katwijk pakte deze week zilver op de 100 en 200 meter, twee nummers die op het programma staan bij de Olympische Spelen. ,,Ik moet het op de 50 schoolslag echt van die laatste meters hebben”, zei Kamminga. ,,De rest ligt ver voor na de start en dan begint het inhalen. Ik heb een mooie race gezwommen en dezelfde snelle tijd als vanochtend neergezet. Ik heb zo het toernooi mooi afgesloten en ben tevreden”, zei Kamminga, die het toernooi een 9+ gaf.

Volledig scherm Arno Kamminga. © EPA

Finaleplaatsen De Boer, Kromowidjojo en De Waard

Thom de Boer geplaatst voor de finale op de 50 meter vrije slag. De 29-jarige zwemmer tikte als tweede aan in 21,80. Alleen de Griek Kristian Gkolomeev was in de halve finale met 21,60 sneller. Kenzo Simons haalde het met 22,14 niet. Hij werd in de halve finale vijfde.

Volledig scherm Thom de Boer. © AP

Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard plaatsten zich voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Een half uur na haar vierde plek op de 100 meter vrije slag kwam Kromowidjojo tot 25,71 en won daarmee haar halve finale. Maaike de Waard ging met een persoonlijk record van 25,81 in de andere halve finale als derde door. De snelste tijd werd gezwommen door de Franse Mélanie Henique, met 25,53.

Volledig scherm Maaike de Waard. © AFP Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo. © AP

Korstanje en Metz

Nyls Korstanje haalde de finale op de 100 meter vlinderslag niet. Nadat de 22-jarige Gelderlander zich zaterdagochtend met 51,83 had geplaatst voor de Olympische Spelen, kon hij niet een tweede keer pieken. Korstanje tikte in zijn halve finale als zevende aan in 52,25. De Hongaar Kristof Milak was de snelste met 50,62.



Rosey Metz greep net naast een finaleplaats op de 50 meter schoolslag. Ze zwom eerder zaterdagochtend een persoonlijk record van 30,63, maar kwam in de halve finale slechts tot 30,90 en zette daarmee overall de tiende tijd neer. Benedetta Pilato verbeterde met 29,30 het wereldrecord op de 50 meter schoolslag. De 16-jarige Italiaanse was een tiende van een seconde sneller dan de 29,40 die de Amerikaanse Lilly King in 1997 in Boedapest zwom.