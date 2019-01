Zilver voor judoka Tsjakadoea in Tel Aviv

De Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de Grand Prix in Tel Aviv zilver behaald in de klasse tot 60 kilogram.

Na een eerste vrije ronde en een serie van drie overwinningen moest de lichtgewicht in de finale zijn meerdere erkennen in de Belg Jorre Verstraeten. Tsjakadoea verloor in de verlenging doordat hij zijn derde strafpunt incasseerde. Het was zijn derde nederlaag tegen de Belg in de vijfde onderlinge partij.

In dezelfde klasse ging Roy Koffijberg in de tweede ronde onderuit. Tot 66 kilogram verloor Matthijs van Harten eveneens in de tweede ronde.