Zilver voor Nederlandse vrouwen én mannen in dubbelvier op EK roeien, vier zonder pakt brons

Vrouwen dubbelvier

De Nederlandse roeisters in de dubbelvier pakten ook het zilver. Martine Veldhuis, Lisa Scheenaard, Ilse Kolkman en Tessa Dullemans moesten alleen Oekraïne voor zich dulden en werden zo net als vorig jaar tweede. Toen was het goud voor Groot-Brittannië, dat nu als derde eindigde. Bij de WK eindigde Nederland afgelopen najaar als tweede achter China. Ten opzichte van die ploeg waren Scheenaard en Veldhuis de vervangsters van de niet geheel fitte Bente Paulis en Nika Vos.

Brons op vier zonder

De eerste finaledag op de Europese kampioenschappen in Bled begon al goed voor Nederland. Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth en Tinka Offereins pakten het brons op de vier zonder. De winst was verrassend voor Roemenië. Titelverdediger Groot-Brittannië moest genoegen nemen met de zilveren medaille.



Nederland bereikte net iets eerder dan de Deense roeisters de finish. Met name voor Oldenburg had het brons een speciale betekenis. Ze brak afgelopen najaar na de WK, waar Nederland als tweede eindigde achter de Britse roeisters, een nekwervel bij een val tijdens een mountainbiketocht. Op de EK van vorig jaar eindigde Oranje op de vier zonder nog als vijfde.