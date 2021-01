Zolang er een zak geld is, organiseren ze een toernooitje in naam van elke dictatuur

Als twee dikke vrienden die elkaar in geen maanden gezien hadden. Grote glimlach, handen schudden, dikke knuffel. Mondkapjes waren niet nodig, want aan corona doen ze niet in Wit-Rusland. Aan mensenrechten ook niet trouwens. René Fasel, de Zwitserse voorzitter van de internationale ijshockeybond, was gisteren op bezoek bij Aleksandr Loekasjenko, dictator van beroep. Terwijl een paar kilometer verderop protesterende burgers door agenten in bivakmutsen werden opgepakt, maakten Fasel en Loekasjenko het gezellig.