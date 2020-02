Zonderland is klaar voor eerste kans: ‘Het is verschrikkelijk kort dag’

Door Marcel Luyckx



Het Nederlandse klimaat is in de winter niet gezond voor topturner Epke Zonderland. In een ultieme poging om alsnog olympische deelname af te dwingen, heeft hij dan ook een warmere omgeving opgezocht. Na een maandje in de Australische stad Gold Coast zijn Melbourne, Dubai, Bakoe en Doha de volgende pleisterplaatsen. De vraag is of de hoofdstad van Qatar de laatste halte zal zijn op de weg naar Tokio of het eindstation van een imposante loopbaan.