Zonderland ziet concurrent Miyachi afhaken

Zonderland, die zich niet via de WK plaatste, boekte anderhalve week geleden in Melbourne zijn derde zege in wereldbekerwedstrijden die meetellen in de kwalificatie voor de Spelen. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Miyachi, die er eerder al drie had gewonnen. De beste drie resultaten tellen waarbij bij een gelijke stand de scores de doorslag geven. Zonderland overtreft daarin Miyachi die meteen na de wedstrijd in Melbourne zei de strijd op te geven.