Zonta van den Goorbergh (16) staat voor debuut in Moto2: ‘Sommige coureurs zijn twee keer zo oud als ik’

NOC*NSF rekent bij Paralym­pics in Peking op consequen­ties voor Rusland

Later vandaag volgt het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) over deelname van sporters uit Rusland en Belarus aan de Paralympische Spelen, maar NOC*NSF roept het IPC op hen te weren. In een tweet zegt de sportkoepel dat Oekraïne alle steun verdient.

2 maart