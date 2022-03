Zonta van den Goorbergh debuteert in Moto2 met 24e plaats; Bastianini verrast in MotoGP

Zonta van den Goorbergh (16) staat voor debuut in Moto2: ‘Betekent dat ik de prestaties van mijn vader moet verbeteren’

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft een beetje dezelfde rijstijl als Marc Márquez. Dat komt goed uit, want de Spaanse zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP is het grote idool van de 16-jarige Brabander, die komend weekeinde in de Grote Prijs van Qatar zijn debuut maakt in het WK wegrace. ,,Ik hang net als Márquez ook ver naast de motor in de bochten. Maar dat heb ik niet van hem gekopieerd; dat is gewoon de manier waarbij ik me comfortabel voel.”

