Zuid-Afrika verplettert Engeland en is wereldkampioen rugby

Nog nooit scoorde Zuid-Afrika in een WK-finale via een try, maar daar maakte Makazole Mapimpi vandaag in het Japanse Yokohama op een perfect moment een einde aan. Bij een stand van 12-18 in het voordeel van Zuid-Afrika was het Mapimpi die de finale in het slot gooide: 12-23.



Engeland kwam die mentale klap niet meer te boven en was helemaal leeg. Zodoende kon Zuid-Afrika nog eenvoudig uitlopen naar een grotere uitslag. Ook Cheslin Kolbe maakte nog een try en daarmee was er helemaal geen ontkomen meer aan: Zuid-Afrika is voor de derde keer (na 1995 en 2007) wereldkampioen rugby en neemt die status over van Nieuw-Zeeland die de afgelopen twee WK's won.



Engeland daarentegen grijpt wederom naast de wereldtitel. Het is na 1991 en 2007 de derde keer dat de Engelsen een WK-finale verliezen.