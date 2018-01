Zuid-Koreaanse skiërs bereiden zich voor in Noord-Korea

Hockeysters ook in slotduel langs VS

9:51 De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de vierde en laatste oefeninterland van de Amerikaanse vrouwen gewonnen. In Palo Alto in Californië was het team van bondscoach Alyson Annan met 2-1 te sterk. De drie voorgaande duels boekte Oranje de voorbije dagen zeges van 7-1 4-0 en 7-2.