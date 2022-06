Zwembond FINA steekt nek uit in transgender-debat: ‘Je kunt niet een enorm kleine minderheid de wet laten voorschrijven’

WK Zwemmen Marrit Steenber­gen verrast door dik persoon­lijk record: ‘Wel echt vet!’

Marrit Steenbergen eindigde bij de wereldkampioenschappen zwemmen op de langebaan in Boedapest zaterdag als tiende op de 200 meter wisselslag. Ze was vooral opgetogen over het dikke persoonlijke record dat ze zwom. ,,Anderhalve seconde eraf, dat had ik echt niet verwacht.”

18 juni