Zwemmers wennen aan tijden olympisch programma: met extra koffie gaat 'Kromo' al vroeg hard

,,Fysiek maakt het niets uit, want ieders lichaam is in topvorm en klaar om te presteren'', zegt hoofdcoach Marcel Wouda van de Nederlandse zwemploeg. ,,Maar hoe beleef je het? We zijn hier op zoek naar individuele aandachtspunten en lessen voor volgend jaar.‘’



De eerste ochtendfinales in het Hofbad leverden tijden op die veelal achterbleven bij de tijden die een dag eerder waren gezwommen in de series. Wouda wilde daar vrijdagochtend nog geen conclusies aan verbinden. ,,Dat zou scorebordjournalistiek zijn, ik bekijk het over het hele toernooi.'' Ranomi Kromowidjojo was op de 50 meter vlinderslag wel iets sneller dan in de series (25,98 seconden tegenover 26,04), maar onder anderen Arno Kamminga (200 school), Kira Toussaint (100 rug) en Femke Heemskerk (200 vrij) klokten winnende tijden die langzamer waren dan donderdagavond.