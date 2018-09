ARCNL stopt met onderzoekslijn na kritiek van ASML

Bij wetenschappelijk instituut ARCNL in Amsterdam blijkt er onvrede bij enkele onderzoekers. Onder meer professor Fred Brouwer en onderzoeker Sonia Castellanos zouden niet te spreken zijn over de korte termijn doelen van ASML, zo meldt NRC Next. Volgens de twee is daarom hun fundamenteel onderzoek naar fotolak, die in machines van ASML nodig is bij het maken van chips, stopgezet.

Samenwerking universiteiten met ASML

ARCNL staat voor Advanced Research Centre for Nanolithography en is een samenwerking van NWO, De Vrij Universiteit en de Universiteit van Amsterdam met ASML. De Veldhovense chipmachinefabrikant neemt in tien jaar 40 van de in totaal 100 miljoen euro voor haar rekening. Na vijf jaar beslist ASML of de volle tien jaar worden vol gemaakt.

Volgens de twee onderzoekers legt het risico dat ASML de samenwerking na vijf jaar opzegt druk op de besluitvorming. Directeur Joost Frenken zou om die reden het besluit hebben genomen om het onderzoek van de twee in drie jaar tijd af te bouwen. Tijdens discussies in het bestuur van ARCNL en met Frenken zou op niet mis te verstane wijze duidelijk zijn geworden dat ASML niet warm loopt voor dit onderzoek.

Frenken wil geen commentaar geven op de gemelde onvrede onder zijn personeel. Wel wil hij de indruk wegnemen dat ASML de financiering na vijf jaar mogelijk intrekt. „We hebben een gegarandeerde financiering voor tien jaar. Inmiddels is daar een extra jaar bijgekomen. Onze financiering is gegarandeerd tot 1 januari 2025.”

Scherp discussiëren

Frank Schuurmans, die namens ASML in het bestuur zit van ARCNL, weet volgens NRC Next van de klachten. „Wij houden van scherp, inhoudelijk discussiëren en daarbij kan het ook wel eens onvriendelijk worden. Maar aan het eind van de dag gaan we hier in Brabant samen een biertje drinken. We proberen inmiddels meer rekening te houden met de academische bedrijfscultuur.”