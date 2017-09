ASML beloond voor werken aan duurzaam imago

VELDHOVEN - Dat er in de zwarte toren van ASML in Veldhoven nou kurken van champagneflessen knalden wil Mark Konings niet zeggen. Maar zijn collega's van de afdeling duurzaamheid- en risicomanagement feliciteerden hem wel met de notering van de chipmachinefabrikant in de Dow Jones Duurzaamheidsindex. Het was een beloning voor het drie jaar duurzamer maken van het bedrijf en het imago van ASML. Want, 'dat is ook in belang van de belegger', aldus Konings.

"Mensen betrokken bij ASML beoordelen ons milieubeleid steeds strenger. Ook aandeelhouders, want op de lange termijn kan een slecht milieubeleid omzet kosten. Die notering is een internationale erkenning van onze inspanningen de laatste drie jaar om bestaand milieubeleid bekend te maken en nieuw te ontwikkelen."

ASML gebruikt al lang zijn innovatie als argument van duurzaamheid. De chips die met de machines van ASML worden gemaakt gebruiken dankzij kleinere details namelijk veel minder energie. Zo makkelijk wil Konings zich er niet vanaf maken. "Dat kleiner maken van details op chips is gewoon ons werk en het is mooi dat daardoor het energiegebruik in de wereld beperkt wordt. Maar we kijken vooral naar onze eigen productieprocessen. Hoe we hier het energiegebruik kunnen beperken is een heel belangrijk thema. Daarnaast passen we de circulaire economie zoveel mogelijk toe. We knappen onze machines al vaak op en die gaan daardoor tientallen jaren mee. We zijn ook bezig een systeem op te bouwen waarin gebruikte onderdelen teruggaan naar onze toeleveranciers die ze dan zo bewerken dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat valt niet mee, omdat we geen concessies aan de kwaliteit kunnen doen. Bovendien moeten we onze klanten daarvan dan nog overtuigen. Tot slot proberen we bij het ontwerp van de machines te bereiken dat zo min mogelijk schaarse materialen gebruikt worden."

Er is soms overtuigingskracht nodig als Konings een groep ingenieurs, druk bezig om de meest ingewikkelde technische problemen op te lossen, om aandacht voor het milieu vraagt. "Dat vinden ze dan inderdaad wel eens storend. Maar de meesten, vooral de jongere generaties, vinden het milieu toch heel belangrijk."

Quote Jonge mensen werken graag bij een duurzaam bedrijf met een aangename omgeving Mark Konings

Dat is tegelijk een reden voor ASML zijn duurzaam imago te verbeteren, zegt Konings. "Jonge mensen werken graag bij een duurzaam bedrijf met een aangename omgeving. Dat is ook een thema voor de index en ons great place to work-programma, waarmee we onze gebouwen binnen en buiten aanpakken, draagt daarin bij. Onze mensen moeten een goed gevoel hebben, dat hun werk impact heeft en ze prettig in hun functie zitten."

Konings weet dat een zwak punt het aandeel van slechts 13 procent vrouwen is dat bij ASML werkt. "We proberen meisjes al vroeg te laten kiezen voor techniek. Bijvoorbeeld de Girlsday die we regelmatig organiseren en de activiteiten op scholen. Dat levert dan toch weer punten voor de index op."

Bij de beoordeling over toelating tot de Dow Jones Duurzaamheidsindex kijkt het bureau Robeco SAM naar de hele productie, dus ook naar toeleveranciers. "We vragen onze leveranciers een eigen duurzaamheidsbeleid te formuleren dat aansluit op dat van ons. Dat levert weleens discussie op, maar gelukkig vordert dat goed."