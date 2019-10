ASML boekt orders voor 5 miljard in één kwartaal; chipmachinefabrikant op weg naar recordjaar

Volgens topman Peter Wennink is de enorme orderinstroom in het derde kwartaal vooral te danken aan de nieuwste machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht. „We blijven solide vooruitgang boeken met EUV. Klanten hebben de eerste EUV-chips geproduceerd die in apparaten worden ingebouwd. In het derde kwartaal leverden we zeven EUV-machines af en we ontvingen orders voor 23 van dergelijke machines. Dat zorgde voor de hoogste orderinstroom in één kwartaal ooit.” De kostprijs van één EUV-machine bedraagt ruwweg 120 miljoen euro.