ASML boekt orders voor 5 miljard in één kwartaal; op weg naar omzetsprong

VELDHOVEN - ASML heeft in het derde kwartaal voor 5,11 miljard euro aan orders ingeboekt, de hoogste score ooit. Daarnaast zegt het bedrijf voor het lopende kwartaal een omzet van 3,9 miljard euro te boeken. Hiermee stevent ASML af op een record jaar met een omzet van circa 11,7 miljard euro. ASML heeft in de cijfers aanleiding gezien een extra dividend uit te keren aan de aandeelhouders van 1,05 euro per aandeel.

Volgens topman Peter Wennink is de enorme orderinstroom in het derde kwartaal vooral te danken aan de nieuwste machines die werken met extreem ultraviolet (EUV) licht. „We blijven solide vooruitgang boeken met EUV. Klanten hebben de eerste EUV-chips geproduceerd die in apparaten worden ingebouwd. In het derde kwartaal leverden we zeven EUV-machines af en we ontvingen orders voor 23 van dergelijke machines. Dat zorgde voor de hoogste orderinstroom in één kwartaal ooit.” De kostprijs van één EUV-machine bedraagt ruwweg 120 miljoen euro.