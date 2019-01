ASML deelt bonussen uit aan personeel en dividend aan aandeelhouders

Ieder jaar, enkele dagen na de presentatie van de jaarcijfers, spreken Peter Wennink en andere bestuurders van ASML het personeel toe. Duizenden mensen verzamelden zich maandagochtend en maandag aan het einde van de werkdag in de ASML Plaza, de enorme centrale kantine op de campus in Veldhoven om te worden toegesproken.

Op beeldscherm volgen

In de vestigingen in Azië kwamen de mensen maandagochtend Nederlandse tijd ook bijeen om de bestuurders rechtstreeks op een beeldscherm te volgen. In de vestigingen in de Verenigde Staten verzamelden de mensen zich om de andere sessie te volgen. Werknemers die op beide momenten niet aan het werk zijn kunnen de opnames ervan bekijken via een interne ASML website.

Wennink complimenteerde in zijn speech zijn mensen met de resultaten in het topjaar 2018, waarin het omzetdoel van 11 miljard euro dat oorspronkelijk voor 2020 gold, op een haar na werd gehaald. Ook zette hij mensen die zich hebben onderscheiden in het zonnetje. Maar een hoogtepunt van zijn betoog was toch de mededeling over de winstdeling. Over 2018 krijgt het personeel een bonus van 18 procent over het jaarsalaris, uit te betalen bij het salaris in februari. Dat betekent dus meer dan twee maandsalarissen extra, bovenop de dertiende maand en het vakantiegeld.

Dividend 50 procent hoger

Vorig jaar steeg de bonus over 2017 naar 18 procent van 16 procent over 2016. Dit jaar blijft hij hetzelfde, terwijl de beloning voor de aandeelhouders extra stijgt, zo maakte ASML bekend bij de jaarcijfers. Het uit te keren dividend wordt 2,10 euro per aandeel, 50 procent meer dan de 1,45 over 2017. De stijging was nooit eerder zo hoog en de vraag aan Wennink tijdens de presentatie van de jaarcijfers was dan ook of werknemers ook extra mogen profiteren van de goede cijfers. „Ja, als ze naast werknemer ook aandeelhouder zijn”, was het simpele antwoord van Wennink. Werknemers en vooral het management kunnen deelnemen aan aandeelplannen en zo ook aandeelhouder zijn.